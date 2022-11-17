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Колокольцев: некомплект в МВД составляет 90 тысяч человек
Министр сообщил о большом оттоке кадров из органов внутренних дел. По его словам, за последние десять с небольшим лет численность сотрудников в Москве сократилась в два раза.

Некомплект в МВД составляет 90 тысяч человек. Об этом в среду, 16 ноября, глава МВД Владимир Колокольцев сказал на выступлении в Совете Федераций, пишет ТАСС.

Министр сообщил о большом оттоке кадров из органов внутренних дел. По его словам, за последние десять с небольшим лет численность сотрудников в Москве сократилась в два раза.

Он отметил, что этот факт не влияет на криминогенную ситуацию, но выразил озабоченность, что все имеет разумный предел и обстановка может изменится.

Глава МВД подчеркнул, что для решения проблемы нужно искать побудительные мотивы, в том числе решать вопросы предоставления жилья сотрудникам.