Эрдоган: Россия и США договорились воздержаться от использования ядерного оружия

Президент Турции рассказал, что получил информацию от начальника разведки.

Россия и США условились воздерживаться от применения ядерного оружия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после саммита G20, который проходил в Индонезии, пишет РИА Новости.

Эрдоган рассказал, что получил информацию от начальника разведки. По его словам, на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие.

Ранее в США заявили о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации.