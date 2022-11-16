Жительницу Клепиковского района осудят за покушение на дачу взятки полицейскому. Об этом
21-летняя женщина перечислила 45 тысяч рублей ранее незнакомому мужчине, который сказал, что обладает связями в правоохранительных органах и может посодействовать в закрытии административного дела против ее мужа. Его привлекли по статье 12.8 КоАП РФ за управление автомобилем в пьяном виде.
Преступление не было доведено до конца, так как посредник не собирался выполнять обещанного и присвоил переданные для сотрудника полиции деньги себе.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»).
Материалы дела направили в суд.