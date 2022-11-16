Власти Рязани рассказали о планах по строительству школ и детсадов

На сферу образования и молодежной политики планируют выделить более 9 млрд рублей.

Власти Рязани рассказали о планах по строительству школ и детсадов.

На заседании комитета по социальным вопросам депутаты рязанской гордумы рассмотрели проект бюджета города на 2023- 2024 годы.На сферу образования и молодежной политики планируют выделить более 9 млрд рублей.Часть средств пойдет:На строительство школы на 1100 мест в районе Семчино — 84,6 млн рублейНа возведение школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский» -917,2 млн рублей.На строительство детского сада на 224 места в районе Семчино — 25 млн 250 тысяч рублей.На строительство детского сада на 224 места в районе Кальное — 25 млн 250 тысяч рублей.Проектные работы для строительства школы на 1100 мест в микрорайоне ДПР 7,7 А — 8,5 млн рублей.Проектные работы для строительства школы на 600 мест в районе стадиона Спартак — 7,5 млн рублей.Строительно-монтажные работы физкультурной-спортивного комплекса (ФОК) на территории школы 58 — 1,5 млн рублей.На продолжение реконструкции здания «Детской школы искусств 5» — 200 тысяч рублей.