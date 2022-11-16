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В Рязанской области проверят водителей автобусов
В среду, 16 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проверят как водители пассажирских автобусов соблюдают ПДД.

В Рязанской области проверят водителей автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду, 16 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проверят как водители пассажирских автобусов соблюдают ПДД.

Водителям порекомендовали следить за техническим состоянием транспортного средства и проводить своевременное техническое обслуживание и ремонт. Также в Госавтоинспекции призвали быть внимательными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать оптимальный скоростной режим.

В УМВД добавили, что за 2022 год в Рязанской области по вине водителей произошло 32 ДТП, в которых погибли шесть человек, еще 57 получили травмы.