В рязанской гордуме рассмотрят вопрос о нарушении депутатской этики Алексеем Захаровым

В июле комитет уже рассматривал вопрос о нарушении депутатом Алексеем Захаровым правил депутатской этики. Тогда у него произошел конфликт с депутатом Александром Сидоровым.

Во вторник, 15 ноября, комитет по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике рассмотрел вопрос о нарушении депутатом Алексеем Захаровым правил депутатской этики. Запрос поступил от общественной благотворительной организации «Рука помощи» и от матери участника специальной военной операции.

Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании гордумы.

Напомним, в июле комитет уже рассматривал вопрос о нарушении депутатом Алексеем Захаровым правил депутатской этики. Тогда у него произошел конфликт с депутатом Александром Сидоровым.

На заседании гордумы Александр Сидоров пригрозил Алексею Захарову «засунуть микрофон в одно место». Захаров сообщил, что намерен обратиться в полицию.

Их лишили слова на два заседания.