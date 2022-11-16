Мэрия проверила, как убирают рязанские дворы после снегопада

Мэрия проверила, как убирают рязанские дворы после снегопада.

Как сообщили в администрации города, 16 ноября специалисты МКУ «УДТ» проверили как во дворах города убирают снег и сыпят противогололедный состав.

Инспекторы обследовали более 400 адресов, выявлено 35 нарушений. Управляющие организации должны будут их устранить.

Мэрия напоминает, что при возникновении претензий к уборке дворовых территорий следует обращаться в собственные управляющие организации и по телефону в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ 25-48-69, а также в районные отделения МКУ «УДТ»:

Железнодорожный район — 76-47-88;

Московский район — 37-35-19;

Октябрьский район — 28-37-49;

Советский район — 21-65-70.

Контрольные мероприятия продолжатся.