Мэрия проверила, как убирают рязанские дворы после снегопада
Мэрия проверила, как убирают рязанские дворы после снегопада.
Как
Инспекторы обследовали более 400 адресов, выявлено 35 нарушений. Управляющие организации должны будут их устранить.
Мэрия напоминает, что при возникновении претензий к уборке дворовых территорий следует обращаться в собственные управляющие организации и по телефону в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ 25-48-69, а также в районные отделения МКУ «УДТ»:
Железнодорожный район — 76-47-88;
Московский район — 37-35-19;
Октябрьский район — 28-37-49;
Советский район — 21-65-70.
Контрольные мероприятия продолжатся.