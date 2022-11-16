В Рязани на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов

За торговлю обезличенной продукцией специалисты Россельхознадзора объявили предостережение.

В Рязани на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты провели проверку 12 ноября на улице Дзержинского. Выяснилось, что там продавали мясо птицы без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Также мясную продукцию хранили без холодильников.

За торговлю обезличенной продукцией специалисты Россельхознадзора объявили предостережение.