В Рязани на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов
За торговлю обезличенной продукцией специалисты Россельхознадзора объявили предостережение.
В Рязани на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов. Об этом
Специалисты провели проверку 12 ноября на улице Дзержинского. Выяснилось, что там продавали мясо птицы без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Также мясную продукцию хранили без холодильников.
За торговлю обезличенной продукцией специалисты Россельхознадзора объявили предостережение.