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В Рязани на улице Черновицкой легковушка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе
Пешеходы получили травмы, им оказали медпомощь.

В Рязани на улице Черновицкой легковушка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 16 ноября, в 09:10 около дома № 27.

34-летний житель Шацка на Lada X-ray наехал на 43-летнюю женщину и 11-летнего ребенка.

Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходы получили травмы, им оказали медпомощь.

Проводится проверка.