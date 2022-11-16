В Рязани на улице Черновицкой легковушка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе
Пешеходы получили травмы, им оказали медпомощь.
В Рязани на улице Черновицкой легковушка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в среду, 16 ноября, в 09:10 около дома № 27.
34-летний житель Шацка на Lada X-ray наехал на 43-летнюю женщину и 11-летнего ребенка.
Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеходы получили травмы, им оказали медпомощь.
Проводится проверка.