В Приокском задержали наркокурьеров из Средней Азии

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчину и женщину заключили под стражу.

В Приокском задержали наркокурьеров из Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером на улице Октябрьской полицейские остановили автомобиль Lada. В нем находились 28-летний мужчина и его 30-летняя сожительница — оба граждане одной из стран Средней Азии. В машине оперативники нашли 15 свертков с метадоном общей массой 15 граммов. Задержанные рассказали, что работают наркокурьерами в даркнет-магазине и делают закладки в городе.

На улице Сельских Строителей полицейские изъяли три свертка с героином общей массой 1,37 граммов.

На съемной квартире на улице Черновицкой, где жили наркокурьеры, оперативники нашли доказательства причастности иностранцев к наркоторговле.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчину и женщину заключили под стражу.