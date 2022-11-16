В Песочне москвич на «Форде» сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Авария произошла во вторник, 15 ноября, в 13:00 на улице Новоселов около дома № 28.

В Песочне москвич на Ford сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 15 ноября, в 13:00 на улице Новоселов около дома № 28.

23-летний житель Московской области за рулем Ford Focus наехал на 73-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка обращалась за медпомощью. Проводится проверка.