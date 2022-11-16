В Орловской области беспилотник ВСУ атаковал терминал нефтепровода
Дрон сбросил взрывчатку на терминал станции «Стальной конь» нефтепровода «Дружба».
В Орловской области беспилотник ВСУ атаковал терминал нефтепровода. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в среду, 16 ноября, около 04:30 утра. По информации Mash, дрон сбросил взрывчатку на терминал станции «Стальной конь» нефтепровода «Дружба».
Уточняется, что БПЛА промахнулся — повреждения минимальны, возгорания не произошло, жертв нет.
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