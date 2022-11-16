В Орловской области беспилотник ВСУ атаковал терминал нефтепровода

Дрон сбросил взрывчатку на терминал станции «Стальной конь» нефтепровода «Дружба».

В Орловской области беспилотник ВСУ атаковал терминал нефтепровода. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в среду, 16 ноября, около 04:30 утра. По информации Mash, дрон сбросил взрывчатку на терминал станции «Стальной конь» нефтепровода «Дружба».

Уточняется, что БПЛА промахнулся — повреждения минимальны, возгорания не произошло, жертв нет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области ПВО сбила «Точку-У», погиб один человек.