В Калужской области осудят сексуального маньяка

48-летнего калужанина обвиняют в нескольких нападениях на девушек.

48-летнего калужанина обвиняют в нескольких нападениях на девушек. О завершении расследования уголовного дела во вторник, 15 ноября, рассказали в региональном Следственном комитете.

Маньяка задержали в конце мая 2022 года, когда попытался изнасиловать очередную жертву.

По версии следствия, обвиняемый решил подвезти девушку, которая стояла на остановке общественного транспорта в сельской местности. По дороге водитель свернул в лесополосу, остановился и начал приставать к девушке. Ей удалось выйти из машины и убежать.

Девушка обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. В результате экспертизы стало известно, что задержанный ранее уже совершал подобные преступления — 1 сентября 2011 года он изнасиловал 16-летнюю девушку, а августе 2012 года напал на 17-летнюю жительницу Калужской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.