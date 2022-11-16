В ЕР сообщили о создании инициатив по защите прав мобилизованных и их семей

С начала спецоперации «Единая Россия» инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, занятых в СВО. Работа над ними идет на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями президента.

Как сообщает сайт партии « Единая Россия », помимо федеральных мер, по инициативе депутатов партии в 80 регионах действуют региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.

С начала спецоперации «Единая Россия» инициировала ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, занятых в СВО. Работа над ними идет на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями президента.

«Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

В марте была реализована первая инициатива — наделение участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на военнослужащих и офицеров меры соцподдержки: ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и другое.

Этот же статус получат добровольцы-участники СВО — в третьем чтении принят соответствующий законопроект. Среди его авторов секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от партии.

Еще один закон «Единой России» наделил гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Также приняты законы, инициированные единороссами, которые защитили боевые выплаты от списаний за долги, увеличили пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу, дали право военнослужащим, которые получили ранения, продолжать службу на специальных должностях.

«За восемь месяцев спецоперации нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном — реализуется порядка 50 различных видов помощи — от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат», — отметил Андрей Турчак в письме на имя главы Правительства.

По инициативе партии изменилось и трудовое законодательство — в нем появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт.

Помимо этого, мобилизованные получили право передавать управление бизнесом по доверенности. Также в Правительстве поддержали предложение «Единой России» не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соцподдержки их семей.

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков рассказал о мерах соцподдержки для мобилизованных и их семей в регионе.

«В регионе принят ряд мер поддержки мобилизованных и членов их семей, и перечень продолжает расширяться. Принят закон о предоставлении единовременной выплаты мобилизованным в размере 100 тысяч рублей. Для ее получения не требуется заявлений и дополнительных документов. После окончания службы бойцы смогут получить бесплатную путевку в санаторий «Сосновый бор» в течение трех лет со дня увольнения с военной службы», — сказал Малков.

Глава региона уточнил, что реализация меры начнется с 1 января 2023 года.

Также Павел Малков отметил, что мобилизованные и их семьи получают бесплатную юридическую помощь, дети мобилизованных имеют приоритет при зачислении в детские сады и обеспечиваются бесплатным питанием в школах. Студенты областных образовательных учреждений частично или полностью освобождаются от платы за обучение.

«Что касается налогов: отменили выплату транспортного налога для мобилизованных. Также принято решение об отмене налога на землю. Сейчас муниципалитеты принимают соответствующие нормативные акты», — добавил Малков.

Губернатор Рязанской области отметил, что на базе региональной общественной приемной «Единой России» создан Единый центр оказания помощи мобилизованным гражданам и членам их семей. По вопросам поддержки работает «горячая линия», а за каждой семьей мобилизованных рязанцев закреплен куратор.