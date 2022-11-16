Умер доцент рязанского «Политеха» Сергей Пашуков

В некрологе говорится, что большой опыт, широкая эрудиция и талант педагога всегда вели к Сергею Пашукову одаренных студентов

Умер доцент рязанского «Политеха», кандидат технических наук Сергей Пашуков. О смерти преподавателя кафедры «Автомобили и транспортно-технологические средства» сообщила официальная группа вуза в соцсети «ВКонтакте».

В некрологе говорится: «Вся его жизнь — бесконечная преданность своему делу и беззаветное служение науке. Сергей Александрович работал в нашем институте с 1 сентября 1994 года. Он прошел путь от старшего преподавателя кафедры „Теоретическая и прикладная механика“ Рязанского института (филиала) Московского государственного открытого университета до заведующего кафедрой и декана факультета очной формы обучения».

В тексте отметили, что большой опыт, широкая эрудиция и талант педагога всегда вели к Сергею Пашукову одаренных студентов.

Отмечается, что за период работы в Рязанском институте Сергей Пашуков поощрялся почетными грамотами института, был награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, почетной грамотой Рязанской областной Думы, Знаком Почета Рязанского института (филиала) МГОУ.