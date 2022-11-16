Суд прекратил уголовное дело против скопинца, забравшего из банкомата чужие деньги

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). После этого он вернул пострадавшей деньги, а женщина на суде заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с их примирением.

Суд прекратил уголовное дело против скопинца, забравшего из банкомата чужие деньги. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Утром 9 августа 2022 года житель Скопина снимал деньги в банкомате. После него в очереди стояла женщина. Когда она подошла к терминалу и вставила карточку, ей показалось, что банкомат слишком быстро выдал 8 000 рублей и они принадлежат мужчине, стоявшему в очереди перед ней.

Она окликнула мужчину и тот, зная, что деньги принадлежат не ему, согласился их забрать. Он ответил, что, возможно, банкомат неисправен и это действительно его деньги. После этого мужчина забрал купюры, принадлежавшие женщине, и скрылся с места преступления.

Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

После этого мужчина вернул пострадавшей деньги, а женщина на суде заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с их примирением.

Суд учел отсутствие судимостей у мужчины, положительные характеристики с работы и добровольное возмещение материального ущерба, и вынес постановление о прекращении уголовного дела.