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США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию
Официальный представитель Совета нацбезопасности заявила, что вне зависимости от окончательных выводов, Россия является ответственной за инцидент, так как обстреляла Украину ракетами, предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры.

США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письменное заявление официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

Уотсон отметила, что вне зависимости от окончательных выводов, Россия является ответственной за инцидент, так как обстреляла Украину ракетами, предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры.

Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упало две ракеты, погибли два человека.

В МИД Польши заявили, что на территории страны упала ракета «российского производства», но президент Анджей Дуда сообщил, что точной информации о принадлежности ракет у Варшавы нет.

В российском Минобороны отметили, что никаких ударов по целям около украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

Утром в среду, 16 ноября, президент США Джо Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые участвовали в саммите G20. По итогу он заявил, что запуск упавшей ракеты из России маловероятен по траектории.

Позже выяснилось, что на территорию Польши упала ракета, выпущенная ВСУ.

Фото Mash