Синоптики рассказали о «январских» морозах в Центральной России

К концу недели температура в Москве опустится до нормы января, а в ночь на воскресенье, 20 ноября, ожидается от -9 до -14 градусов.

Синоптики рассказали о «январских» морозах в Центральной России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в течение недели температура будет заметно понижаться.

В пятницу, 18 ноября, и в субботу, 19 ноября, ночью ожидается от -5 до -10 градусов, днем — от -4 до -6 градусов. К концу недели температура в Москве опустится до нормы января, а в ночь на воскресенье, 20 ноября, ожидается от -9 до -14 градусов.

По словам Вильфанда, похолодание связано с тем, что из-за высокого давления небо расчистится от облаков, что приведет к выхолаживанию подстилающей поверхности.