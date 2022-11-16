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Рязанская бизнес-миссия подвела первые итоги деловой поездки в Беларусь
В среду, 16 ноября, завершилась работа рязанской бизнес-миссии с участием представителей 29 рязанских предприятий и институтов поддержки бизнеса. Делегацию возглавила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

В среду, 16 ноября, завершилась работа рязанской бизнес-миссии с участием представителей 29 рязанских предприятий и институтов поддержки бизнеса. Делегацию возглавила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Организатором мероприятия выступил Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса. По словам Юлии Шваковой, в числе первых итогов — ряд подписанных соглашений о поставках.

«Уже заключено четыре договора между нашим и белорусским бизнесом, и я уверена, что эта цифра будет только расти, так как переговорные процессы будут продолжены и дальше, — рассказала Юлия Швакова. — Я считаю такой формат работы как бизнес-миссия максимально эффективным, поскольку у предпринимательского сообщества появляется возможность напрямую находить контрагентов, в режиме реального времени получать обратную связь и выходить на заключение контрактов».

В бирже контактов — традиционном формате проведения переговоров на внешних площадках — приняли участие представители 21 предприятия, проведя по совокупности более 100 туров переговоров с представителями белорусского бизнеса. Среди основных мероприятий деловой программы — «круглый стол», посвященный торгово-экономическому развитию между регионом и республикой, за которым рязанская делегация встретилась с торговым представителем РФ в Республике Беларусь Юрием Золотаревым и директором представительства АО «РЭЦ» в Республике Виктором Доронкевичем. Тематические встречи и переговоры состоялись с руководством концерна «Белгоспищепром», по вопросам реализации совместных проектов — в министерстве здравоохранения и в министерстве экономики Республики Беларусь.

Помимо основной программы бизнес-миссии в Белоруссии, участники бизнес-миссии поддержали своих рязанских коллег, выступивших с коллективным стендом на 28-й международной специализированной оптовой выставке-ярмарке «ПродЭкспо-2022».

«Для наших производителей такие выставки — это возможность оценить себя на внешнем рынке, показать свои возможности и расширить объемы и форматы поставок», — отметила Юлия Швакова.

Продукция рязанских предприятий вызвала интерес министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и, в частности, его лидера, Игоря Брыло. Руководитель ведомства отметил широкие перспективы сотрудничества республики и Рязанской области. На региональной площадке побывал и глава концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков, который подчеркнул, что между его организацией и Рязанской областью выстроено тесное сотрудничество в рамках заключенных ранее соглашений.