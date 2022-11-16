Рогов заявил, что Киев планирует масштабное наступление до конца года в Запорожской области

Он уточнил, что активизацию боевых действий стоит ожидать во второй половине ноября или в декабре.

Киев планирует масштабное наступление до конца года в Запорожской области. Об этом РИА Новости заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Он уточнил, что активизацию боевых действий стоит ожидать во второй половине ноября или в декабре.

Предпосылок для заморозки конфликта, по мнению Рогова, на данный момент нет.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ стягивают дополнительные силы к Запорожской области.