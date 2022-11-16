После смертельного пожара в «Окской жемчужине» пройдет служебная проверка

После смертельного пожара в «Окской жемчужине» пройдет служебная проверка. Как рассказал РЗН. Инфо директор развлекательного комплекса Иван Веретенников, пожар произошел в одной из хозпостроек, используемых для хранения инструментов.

«В постройке находился человек. Как он там оказался и почему произошел пожар устанавливают правоохранительные органы. По данному факту проводится внутренняя служебная проверка», — отметил Иван Ветренников.

Как ранее сообщалось, пожар на территории «Окской жемчужины» произошел в ночь с 7 по 8 ноября. По неподтвержденной информации, погиб рабочий, который ночевал в хозпостройке.