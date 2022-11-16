Над Белгородом прогремели четыре взрыва

Предположительно, сработала система ПВО. Официальных комментариев не поступало.

Над Белгородом прогремели четыре взрыва. Об этом пишет РИА Новости.

Взрывы произошли в небе над центром Белгорода днем в среду, 16 ноября. Очевидцы сообщили, что от хлопков в домах задрожали стекла.

Предположительно, сработала система ПВО. Официальных комментариев не поступало.

Во вторник, 15 ноября, в Белгородской области ПВО сбила «Точку-У», один человек погиб.

Фото с сайта Минобороны