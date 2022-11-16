Над Белгородом прогремели четыре взрыва
Предположительно, сработала система ПВО. Официальных комментариев не поступало.
Над Белгородом прогремели четыре взрыва. Об этом пишет РИА Новости.
Взрывы произошли в небе над центром Белгорода днем в среду, 16 ноября. Очевидцы сообщили, что от хлопков в домах задрожали стекла.
Предположительно, сработала система ПВО. Официальных комментариев не поступало.
Во вторник, 15 ноября, в Белгородской области ПВО сбила «Точку-У», один человек погиб.
Фото с сайта Минобороны