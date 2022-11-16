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Набиуллина призвала быть готовыми к ухудшению ситуации в стране

Набиуллина призвала быть готовыми к ухудшению ситуации в стране. Глава Ц. Б. заявила о необходимости продолжать структурную перестройку экономики и указала, что инфляция в России сегодня не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках, пишет РБК.

Экономическая ситуация в стране может ухудшиться, но даже в таких условиях необходимо проводить структурную перестройку российской экономики. Об этом на выступлении в Госдуме заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Нам действительно нужно очень трезво с открытыми глазами смотреть на ситуацию — это главное. И быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны, как страна, осуществить структурную перестройку экономики», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что задачей финансового сектора и денежно-кредитной политики является как раз решение вопроса, каким образом финансировать структурную перестройку экономики.