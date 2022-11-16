На Урале похоронили двоих мобилизованных, погибших во время спецоперации

Во вторник, 15 ноября, в городе Заречный простились с 31-летним Дмитрием Зайнулиным и 24-летним Валерием Исаковым.

На Урале похоронили двоих мобилизованных, погибших во время спецоперации. Об этом пишет портал «Екатеринбург онлайн ».

Во вторник, 15 ноября, в городе Заречный простились с 31-летним Дмитрием Зайнулиным и 24-летним Валерием Исаковым. Их призвали по частичной мобилизации в сентябре с разницей в три дня. призвали в Заречном с разницей в три дня.

У Зайнуллина осталась жена и шестилетняя дочь. До службы он работал в строительной фирме. В мэрии добавили, что семье оказали всю необходимую помощь и взяли организацию похорон на себя.

Валерий Исаков последний раз выходил на связь с родными в конце октября, а 1 ноября он погиб.