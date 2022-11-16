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Малков заявил, что Рязань пробует новые подходы по уборке снега в городе
Политик попросил мэра Рязани, Елену Сорокину рассказать, как в городе отреагировали на первый снегопад.

Павел Малков заявил, что Рязань пробует новые подходы по уборке снега в городе. Об этом губернатор сообщил в среду, 16 ноября, на заседании правительства.

Политик попросил мэра Рязани, Елену Сорокину рассказать, как в городе отреагировали на первый снегопад.

«Готовились заблаговременно, перевели сотрудников ДБГ на круглосуточную работу, убирать снег начали с вечера. В каждом районе выпустили по четыре машины, в Московском — пять. 160 тонн реагента высыпали в центре города, в остальных частях города использовали песко-соляную смесь. С семи утра дворники начали убирать тротуары, остановки и общественные пространства… Проводится дополнительная обработка территорий, пока снег не сгребаем. То, что „прореагировало“, сгребать и убирать будем с 16 часов. Такими технологиями работаем на данный момент», — заявила Сорокина.

Малков попросил чиновницу держать уборку города на контроле и пообещал помогать техникой.

«Пробуем новые подходы, смотрим, как они себя показывают в жизни, понятно, что здесь ситуацию надо кардинально менять», — заключил губернатор.

Ранее Малков сообщил, что в Рязанской области техники «крайне недостаточно, как и персонала».