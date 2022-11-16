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Малков рассказал, что лично контролирует реконструкцию Торгового городка
Губернатор подчеркнул необходимость того, чтобы Торговый городок заработал как можно скорее

Губернатор Павел Малков на заседании областного правительства в среду, 16 ноября, поднял тему реконструкции Торгового городка. Он подчеркнул необходимость того, чтобы Торговый городок заработал как можно скорее.

«Место знаковое. Нужно эту территорию полностью восстановить и вдохнуть в нее вторую жизнь. Все объекты Торгового городка будут интегрированы в общую единую концепцию. Сейчас идёт заключительная фаза первого этапа реконструкции. Финансирование из областного бюджета выделено», — сказал Павел Малков.

Губернатор уточнил, какие именно работы сейчас проводятся в Торговом городке: заканчивают монтаж покрытия на центральной аллее, ведутся работы по озеленению благоустроенной территории. Почти завершен капитальный ремонт в восьми павильонах. «Темп работ очень хороший. Нужно, чтобы Торговый городок Рязани заработал как можно быстрее», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил руководителям министерства экономического развития, минкультуры, администрации города работать в тесном контакте со строителями и совместно контролировать необходимые вопросы, в том числе взаимодействовать с инвесторами.

В одном из павильонов планируется организовать центр поддержки народных промыслов, в другом — магазин рязанских брендов с функцией туристического информационного центра. Губернатор отметил, что надо уделять внимание смысловому наполнению комплекса.

Павел Малков предложил рассмотреть возможность организации на территории Торгового городка ярмарки и дал поручение проработать этот вопрос.

Комментируя реконструкцию присутствовавшим на заседании журналистам, Малков подчеркнул, что лично контролирует и оценивает проведенные работы.

Губернатор предположил, что «до нового года мы уже вполне сможем презентовать жителям итоги первого этапа реконструкции и открыть его для посещения».