Малков проверил исполнение поручений после поездок в районы

В среду, 16 ноября, губернатор Павел Малков провел заседание регионального правительства, где заслушал отчеты об исполнении поручений после поездок в районы и проведенной работе по обращениям граждан из социальных сетей.

В среду, 16 ноября, губернатор Павел Малков провел заседание регионального правительства, где заслушал отчеты об исполнении поручений после поездок в районы и проведенной работе по обращениям граждан из социальных сетей.

В начале заседания глава региона представил нового министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павла Супруна, а таже нового руководителя главного управления контроля и противодействия коррупции Рязанского региона Сергея Сорокина.

Далее Малков заслушал отчет главы администрации Спасского района Игоря Тишина. Тишин сообщил о том, что в Спасске-Рязанском до 1 июля 2023 года будет отремонтирована автодорога по улице Горького. «Люди этот вопрос определили одним из приоритетных. Дорога ведет к целому ряду социально значимых объектов: ФОКу, дому культуры, гимназии. Кроме того, рядом расположено благоустроенное общественное пространство», — отметил Губернатор, добавив, что на объекте работы должны начаться, как только позволит погода в следующем строительном сезоне.

В планах муниципалитетов отремонтировать в следующем году дорогу по улице Советской в Касимове и по улице Ленина в Кораблине. Поданы документы на участие в конкурсном отборе на получение средств поддержки. Министру транспорта и автодорог региона Павел Малков поручил внимательно рассмотреть эти заявки. Он отметил, что если эти проекты дорожного ремонта отвечают потребностям большей части местных жителей, значит надо их реализовывать.

«Со следующего года кардинально меняем подходы к ремонту дорог. Планирование и подготовка — это работа текущего года. Как только позволяет погода — выходим на объекты. Что можно делать зимой — делаем зимой, не нарушая технологий. Состояние дорог — проблема номер один в регионе. Поэтому ответственность здесь — самая высокая, прошу всех обратить на это внимание и нигде не допускать срывов», — подчеркнул глава региона.

Павел Малков особо отметил, что нужно обязательно информировать жителей региона о планах дорожных работ на предстоящий сезон.

Глава администрации Захаровского района Ильдус Абдюшев проинформировал о том, что в первом полугодии 2023 года жители села Байдики получат возможность подключения домовладений к газовым сетям. Работы по строительству межпоселкового и уличного газопроводов проведены. До конца текущего года завершится оформление правоустанавливающей документации.

Мероприятия по реконструкции канализационного коллектора и очистных сооружений в Рыбном включены в федеральную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. По словам министра ТЭК и ЖКХ Дмитрия Новикова, на подготовку проектных решений запланирован период 2023—2024 гг., далее приступят к строительно-монтажным работам. Кроме того, до конца текущего года для решения проблемы с ненадлежащим качеством горячей и холодной воды в Рыбном завершится разработка проекта на строительство в южной части города нового водозаборного узла со станцией водоочистки. Его реализацию запланировали на 2023-2024 годы. Министерству ТЭК и ЖКХ совместно с местной администрацией губернатор дал поручение внимательно проработать этот вопрос и в недельный срок представить предложения с конкретными сроками и ответственными.

На заседании губернатор поинтересовался у главы администрации Рязани готовностью коммунальных служб к работе в зимний период. Елена Сорокина сообщила о том, что на круглосуточный режим переведены сотрудники дирекции благоустройства города. Уборка снега началась вечером 15 ноября. Центральные улицы обрабатываются противогололедными реагентами, остальные части города — пескосоляной смесью. Тротуары, остановки общественного транспорта, парки тоже очищаются. Павел Малков сказал: «Пробуем новые подходы, смотрим, как они себя показывают на практике. Понятно, что ситуацию в уборке города надо улучшать. Готовы поддерживать во всем, и спецтехнику будем приобретать, и закупать реагенты. Требуется время, для того чтобы вся эта система заработала полноценно. В любом случае мы уже скоро увидим качественные изменения».