Компания «Мармакс» отметила рост сделок на покупку недвижимости со 100% оплатой

По словам специалистов, ощутимый всплеск сделок с полной оплатой пришелся на март 2022 года, в момент, когда покупатели стремились защитить капиталы от инфляции и девальвации, а также просто успеть приобрести объекты по выгодной стоимости, ожидая дальнейшее повышения цен.

Специалисты девелоперской компании «Мармакс» отмечают, что все больше покупателей жилья в новостройках готовы вносить сразу все сумму сделки. Недвижимость продолжает оставаться прекрасной инвестицией и способом сохранения и преумножения капитала, которую в будущем можно успешно и выгодно реализовать. Тем более, что застройщики при 100% оплате часто предлагают дополнительные выгодные предложения.

По словам специалистов, ощутимый всплеск сделок с полной оплатой пришелся на март 2022 года, в момент, когда покупатели стремились защитить капиталы от инфляции и девальвации, а также просто успеть приобрести объекты по выгодной стоимости, ожидая дальнейшее повышения цен.

После наступил период ипотек — в тот момент многие хотели успеть получить кредит до повышения процентных ставок. На сегодняшний день в компании снова наблюдается рост сделок со 100% оплатой. Плюсы такого формата очевидны — отсутствие переплаты по процентной ставке, необходимости долгого сбора пакета документов для оформления ипотеки, а также собственное спокойствие, обусловленное отсутствием дополнительных платежей.

«Более того, клиентов привлекают и бонусы, которые предоставляются при 100% оплате новой квартиры. Так, например, в нашей компании при таком формате действуют определенные акции, предусматривающие специальные цены с дисконтом до 20%, или предлагается машиноместо в подарок, при покупке лота из ограниченного пула», — комментирует коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс», Валерия Русакова.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 200 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.