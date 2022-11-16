Генсек НАТО выступит с заявлением после инцидента с ракетой в Польше

Инцидент произошел во вторник, 15 ноября, в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Два человека погибли.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с заявлением перед журналистами после инцидента с ракетой в Польше. Об этом пишет РИА Новости .

Инцидент произошел во вторник, 15 ноября, в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. СМИ сообщили, что два человека погибли после падения двух ракет.

В МИД Польши заявили, что на территории страны упала ракета «российского производства», но президент Анджей Дуда сообщил, что точной информации о принадлежности ракет у Варшавы нет.

В российском Минобороны отметили, что никаких ударов по целям около украинско-польской государственной границы не наносилось.

Утром в среду, 16 ноября, президент США Джо Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые участвовали в саммите G20. По итогу он заявил, что запуск упавшей ракеты из России маловероятен по траектории.

Позже стало известно, что ракету выпустили украинские военные, чтобы сбить российскую ракету.