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Дмитрий Песков похвалил президента США Байдена за реакцию на инцидент с ракетами в Польше
Песков назвал профессиональной реакцию Байдена на инцидент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков похвалил президента США Джо Байдена за реакцию на инцидент с ракетами в Польше. Об этом он рассказал журналистам, пишет URA.RU.

Песков назвал реакцию Байдена профессиональной.

«Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу сообщить о том, что речь идет об обломках ракеты С-300. И сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам. Есть смысл обратить внимание на сдержанную и профессиональную реакцию американской стороны и американского президента», — сказал Песков.

Вечером во вторник, 15 ноября, польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упало две ракеты, погибли два человека.

В МИД Польши заявили, что на территории страны упала ракета «российского производства», но президент Анджей Дуда сообщил, что точной информации о принадлежности ракет у Варшавы нет.

В российском Минобороны отметили, что никаких ударов по целям около украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

Утром в среду, 16 ноября, президент США Джо Байден созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые участвовали в саммите G20. По итогу он заявил, что запуск упавшей ракеты из России маловероятен по траектории.

Позже выяснилось, что на территорию Польши упала ракета, выпущенная ВСУ.