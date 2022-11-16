Депутаты рязанской облдумы обсудили с губернатором Павлом Малковым проект бюджета

Проект главного финансового документа региона губернатор назвал бюджетом развития. Павел Малков подчеркнул, что приоритетом является безусловное исполнение всех социальных обязательств, в том числе поддержка малообеспеченных, семей мобилизованных и добровольцев.

В среду, 16 ноября, губернатор Павел Малков встретился с руководителями фракций и председателями профильных комитетов рязанской облдумы. На встрече обсудили проект областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Проект главного финансового документа региона губернатор назвал бюджетом развития. Павел Малков подчеркнул, что приоритетом является безусловное исполнение всех социальных обязательств, в том числе поддержка малообеспеченных, семей мобилизованных и добровольцев. Как сообщил глава региона, бюджет на предстоящий трехлетний период является сбалансированным. Доходы на 2023 год запланированы в объеме 81,7 млрд рублей, расходы — 84,6 млрд рублей.

Почти 33 млрд рублей будет направлено на выплату заработной платы, обеспечение работы бюджетных учреждений, оказание мер социальной поддержки. Объем безвозмездных поступлений на 2023 год определен в размере 22 млрд рублей. Окончательная сумма будет понятна после второго чтения бюджета РФ.

Также на встрече обсудили перспективы развития общественного транспорта в Рязани, помощь семьям с детьми, модернизацию сферы ЖКХ, а также вопрос приведения региональных дорог в нормативное состояние.

Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин поблагодарил губернатора за системную работу с депутатским корпусом и отметил, что конструктивный диалог будет продолжен.

Фомин также сообщил, что 17 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета с привлечением общественности, а 23 ноября документ рассмотрят в первом чтении.