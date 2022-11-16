Байден прокомментировал вывод российских войск из Херсона

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии заявил, что вывод российских войск из Херсона стал «значительной победой» украинской стороны, пишет РБК.

«Прежде всего это существенная победа Украины», — ответил он на вопрос об оценке ситуации на Херсонском направлении.

Байден добавил, что США продолжат предоставлять Украине военную помощь.

Напомним, что 9 ноября Шойгу поручил отвести войска из Херсона за Днепр.