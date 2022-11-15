Житель Пронского района осужден за убийство знакомого

Кроме того, осужденный выплатит сестре потерпевшего 700 тысяч рублей компенсации.

Житель Пронского района осужден за убийство знакомого.

Следственный комитет по Рязанской области сообщил о доказательстве вины жителя Пронского района в убийстве знакомого. По информации следствия, 28-летний задержанный жестоко избил потерпевшего за оскорбление матери. Инцидент произошел во время распития спиртных напитков. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице через 2 дня.

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Суд признал вину подозреваемого и избрал меру пресечения в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный выплатит сестре потерпевшего 700 тысяч рублей компенсации.