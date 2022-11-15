Житель Пронского района осужден за убийство знакомого
Кроме того, осужденный выплатит сестре потерпевшего 700 тысяч рублей компенсации.
Житель Пронского района осужден за убийство знакомого.
Следственный комитет по Рязанской области
Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Суд признал вину подозреваемого и избрал меру пресечения в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный выплатит сестре потерпевшего 700 тысяч рублей компенсации.