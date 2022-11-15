Житель Касимовского района получил реальный срок за повторную езду в пьяном виде

Мужчина управлял машиной в состоянии опьянения, имея судимость за другие преступления совершенные в пьяном виде.

Житель Касимовского района получил реальный срок за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговором Касимовского районного суда Рязанской области от 13.10.2022 48 — летний житель с. Которово Касимовского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ, поскольку он управлял автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, и 4 преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ.

Судом установлено, что вечером 20 июля этого года старшим инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД России «Касимовский» в ходе осуществления контроля дорожного движения около дома в с. Которово Касимовского района был остановлен автомобиль под управлением гражданина М., и в результате проведения освидетельствования с применением технического средства измерения Алкотектора Юпитер у данного водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. При этом установлено, что гражданин М. ранее был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину, что было учтено ему при назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Однако с учетом данных, характеризующих личность подсудимого, который через непродолжительный период времени после освобождения из исправительного учреждения вновь совершил аналогичное общественно опасное деяние, суд пришел к выводу о возможности исправления М. только в условиях его изоляции от общества и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ сроком на 5 лет, взяв М. под стражу у зале суда после оглашения приговора.

Отбывать наказание в виде лишения свободы суд определил в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.