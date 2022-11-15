В «Содружестве выпускников Рязанского радиотехнического» прокомментировали информацию о присоединении вуза к МИРЭА

Информация о присоединении РГРТУ к московскому вузу появилась в понедельник, 14 ноября.

Президент некоммерческой организации «Содружество выпускников Рязанского радиотехнического» Владимир Моторжин прокомментировал сообщение о возможном присоединении РГРТУ к московскому вузу.

«Уверен, что появившееся в СМИ сообщение не более, чем слухи. Радиотехнический университет — стержень экономики региона. Поставить ведущий вуз Рязанской области в положение филиала означает полностью уничтожить техническое образование в регионе. Полагаю, мое мнение разделяет сообщество выпускников, с ним согласятся работодатели и инвесторы. Убежден, что в Минобрнауки России и руководстве Рязанской области также прекрасно это понимают», — сказал Моторжин.

Напомним, в понедельник, 14 ноября, появилась информация о присоединении Рязанского государственного радиотехнического университета к Российскому технологическому университету.

Позже ректор РГРТУ опроверг сообщение.