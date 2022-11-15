Рязанская команда «Звезда» заняла третье место на футбольном турнире «Стальная воля»

В категории «Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом» при поддержке спонсоров, среди которых ГК «Автоимпорт», рязанская команда «Звезда» заняла почетное третье место.

В Сочи завершился финальный этап соревнований «Стальная воля» среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностям здоровья.

Турнир объединил футболистов восьми категорий инвалидности, а это более 600 человек из 26 регионов России — пять аккредитованных Минспортом федераций лиц с ограниченными возможностями здоровья в трех категориях: мужчины, женщины и юноши с 15 до 18 лет.

В категории «Футбол лиц с заболеванием церебральным параличом» при поддержке спонсоров, благодаря которым эта поездка состоялась, среди которых ГК «Автоимпорт», рязанская команда «Звезда» заняла почетное третье место, набрав одинаковое количество очков с первым и вторым местом и уступив лишь по дополнительным показателям.

Все игроки продемонстрировали невероятную самоотдачу и самоотверженность, и сделали для победы все, что было в их силах.