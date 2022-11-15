В смертельное ДТП в Александро-Невском районе попал рейсовый автобус «Санкт-Петербург — Махачкала»

В ДТП от полученных травм в иномарке погибла чеченская семья: 46-летний отец, 42-летняя мать и семилетняя дочь.

В смертельное ДТП в Александро-Невском районе попал рейсовый автобус «Санкт-Петербург — Махачкала». Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет портал 78.ru.

Авария произошла в понедельник, 14 ноября, примерно в 06:15 в Александро-Невском районе Рязанской области на 340-м километре автодороги Р22 «Каспий».

Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В момент аварии в автобусе находились девять человек, в том числе два водителя. Два человека получили травмы.

В ДТП от полученных травм в иномарке погибла чеченская семья: 46-летний отец, 42-летняя мать и семилетняя дочь.

Рязанская прокуратура организовала проверку.