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В Рязани ищут подрядчика на 15,6 миллионов для контроля строительства здания налоговой

В Рязани ищут подрядчика на 15,6 миллионов для контроля строительства здания налоговой.

В Рязани на контроль за строительством нового здания налоговой выделили 15,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области выделило 15 млн 639 тысяч 242 рубля.

Подрядчик обязан осуществлять контроль за проведением работ на объекте до конца строительства. Исполнитель каждый месяц будет писать отчет, состоящий из: краткого описания работ, мероприятий по контролю качества, соблюдения графика выполнения строительно-монтажных работ, основных проблем в ходе строительства, сведений о проводимых проверках и об изменениях на объекте, происшествий на стройке.

Напомним, к концу 2025 года около «Премьера» планируют построить семиэтажное административное здание налоговой.