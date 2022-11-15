В России отменили возрастное ограничение для первого контракта на военную службу

Согласно указу, заключить контракт в настоящее время могут граждане России или иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет.

В России отменили возрастное ограничение для первого контракта на военную службу. На портале официальной правовой информации опубликовали соответствующий указ президента.

Владимир Путин подписал указ, снимающий возрастной потолок для желающих заключить первый контракт на службу в Вооруженных силах. Так, согласно документу заключить контракт могут граждане России или иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет.

Ранее, для желающих заключить первый контракт на службу в армии имелось возрастное ограничение в 40 лет, для граждан других стран — в 30 лет.