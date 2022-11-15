В России отменили возрастное ограничение для первого контракта на военную службу
Согласно указу, заключить контракт в настоящее время могут граждане России или иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет.
В России отменили возрастное ограничение для первого контракта на военную службу. На портале официальной правовой информации
Владимир Путин подписал указ, снимающий возрастной потолок для желающих заключить первый контракт на службу в Вооруженных силах. Так, согласно документу заключить контракт могут граждане России или иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет.
Ранее, для желающих заключить первый контракт на службу в армии имелось возрастное ограничение в 40 лет, для граждан других стран — в 30 лет.