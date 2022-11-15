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В России мобилизованным будут платить за уничтоженную технику и успехи в бою
Выплаты за уничтоженную технику варьируются от 50 до 300 тысяч рублей, отличившимся за уничтожение живой силы противника составляют до 10 тысяч рублей.

В России мобилизованным будут платить за уничтоженную технику и успехи в бою. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

За уничтоженную технику ВСУ российским мобилизованным буду платить следующие суммы:

  • за самолет — 300 тысяч рублей;
  • за вертолет — 200 тысяч рублей;
  • за БЛА — 50 тысяч рублей;
  • за танк — 100 тысяч рублей;
  • за БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса», боевой машины РСЗО — 50 тысяч рублей.

Также сообщается, что отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач возможны выплаты до 100 тысяч рублей.