В Пронском районе мужчина чуть не задушил 16-летнюю девочку

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Пронском районе мужчина чуть не задушил 16-летнюю девочку. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел 10 ноября. Мать подростка задержалась в гостях и дочь пошла ее искать. В квартире, где была женщина, находился также 37-летний хозяин дома. Вначале он чуть не задушил подростка, а после взял нож и пригрозил ее зарезать.

Девочка побежала к соседям, которые вызвали полицию.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.