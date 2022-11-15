В Приокском «Дэу Нексия» сбила рязанку на пешеходном переходе

Авария произошла в понедельник, 14 ноября, в 20:11 на улице Октябрьской около дома № 40.

В Приокском Daewoo Nexia сбила рязанку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 14 ноября, в 20:11 на улице Октябрьской около дома № 40.

28-летний житель Рязани на Daewoo Nexia наехал на 45-летнюю рязянку. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила травмы, ей оказали медпомощь. Проводится проверка.