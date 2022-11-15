В Кремле заявили, что Украина не может и не хочет вести переговоры
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией. Во время своего видеообращения на саммите G20 он выдвинул новые требования для завершения конфликта.
В Кремле заявили, что Украина не может и не хочет вести переговоры. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, пишет РИА Новости.
Песков отметил, что де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, а спецоперация будет продолжаться.
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией. Во время своего видеообращения на саммите G20 он выдвинул новые требования для завершения конфликта.