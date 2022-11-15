В Клепиковском районе «КамАЗ» насмерть сбил пешехода

Авария произошла во вторник, 15 ноября, в 11:00 в селе Екшур.

В Клепиковском районе «КамАЗ» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 15 ноября, в 11:00 в селе Екшур.

40-летний водитель за рулем «КамАЗа» начинал движение от обочины и наехал на 57-летнего пешехода, который вышел на проезжую часть.

Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия уточняются.