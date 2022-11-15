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В Киеве и Харькове пропало электричество после ударов по объектам энергетики
В Киеве экстренное отключение света. В некоторых районах Харькова, Житомира и Львова после прилётов пропало электричество.

В Киеве, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Львове, Ровно, Виннице, Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях прогремели взрывы, пишет Telegram-канал Shot.

В Киеве экстренное отключение света. В некоторых районах Харькова, Житомира и Львова после прилётов пропало электричество.

В Ровно удар пришёлся по объекту критической инфраструктуры, часть города без электроэнергии. В Харькове остановлено метро.

Мэр Житомира сообщил о попаданиях по двум объектам энергетики.