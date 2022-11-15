В Йошкар-Оле качели насмерть задавили подростка
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
В Йошкар-Оле качели насмерть задавили подростка. Об этом
Инцидент произошел вечером 13 ноября на игровой площадке рядом с Итальянским парком на Воскресенской набережной. 15-летний подросток катался на качелях, когда их конструкция сломалась и придавила его.
От полученных травм ребенок умер на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Причины произошедшего выясняются.