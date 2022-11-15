В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Башкирии

35-летнего Максима Сайтаева из села Большой Кельтей Калтасинского района Башкирии мобилизовали в сентябре 2022 года.

В ходе спецоперации погиб мобилизованный из Башкирии. Об этом пишет портал «Мой Башкортостан».

35-летнего Максима Сайтаева из села Большой Кельтей Калтасинского района Башкирии мобилизовали в сентябре 2022 года. Ранее он отслужил в армии и 12 лет работал на военном заводе в Екатеринбурге.

В ноябре 2022 он погиб во время спецоперации. Его похоронили с воинскими почестями в Екатеринбурге.

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