У мобилизованного липчанина после обучения в Сельцах стала отниматься нога

40-летнего мужчину мобилизовали с тяжелыми заболеваниями спины.

У мобилизованного липчанина после обучения в Сельцах стала отниматься нога. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

40-летний житель Липецка страдает дорсопатией, дегенеративно-дистрофическим заболеванием, спондилезом и позвоночной грыжей. Он получил повестку на работе и пришел в военкомат. Из медкомиссии его осмотрел только терапевт, который отметил, что мужчина «ограниченно годен».

По словам его жены, после обучения в учебном центре в Сельцах Рязанской области, у мужчины стала отниматься нога. Командование уже две недели отказывается подписывать рапорт о госпитализации, а обращения в другие органы не помогают. Женщина рассказала, что прокуратура ей в ответ прислала документ, где числится другой заявитель.