Специалисты «Зеленого сада» встретились с жителями Борок для оценки объема работ по газификации домов

Застройщик начал готовить документы для оформления заявки на подключение соседних со шпалозаводом домов к газовой инфраструктуре. Для этого привлекли профильных специалистов.

Застройщик начал готовить документы для оформления заявки на подключение соседних со шпалозаводом домов к газовой инфраструктуре. Для этого привлекли профильных специалистов — так, сотрудники инженерных служб уже сделали обход домов, оценили состояние жилого фонда, лично переговорили с жителями и собрали необходимые документы.

На основе технических данных специалисты «Зеленого сада» бесплатно разработают проект, подадут заявку в «Горгаз» и окажут максимальную юридическую помощь.

По президентской программе предусмотрено бесплатное подведение коммуникаций до границы участка ИЖС. В поселке еще с советского времени во многих домах размещаются несколько собственников, а поэтому есть определенные сложности с оформлением. Юристы «Зеленого сада» помогут разобраться с ними.

При реализации всех юридических нюансов «внешние» работы по проекту (подведение газа до участка) выполнит государство, а «внутренние» (подведение коммуникаций в каждую квартиру) — «Зеленый сад». Кроме того, в ближайшее время полную поддержку от застройщика получат самые социально уязвимые жители — многодетная семья и пенсионеры.

«Зеленый сад» уже выполнил свои обещания местным жителям по монтажу уличного освещения — были установлены столбы, светильники, проложены линии электропитания. Совсем скоро начнутся работы по отсыпке пешеходных дорожек из щебня вдоль проезжей части.

«Хотим напомнить, что это только начало масштабных инженерных преобразований в поселке: в рамках проекта „Великий Коловрат“ в микрорайоне предусмотрено строительство нового теплового пункта, проектирование современной дорожно-уличной сети, создание социальных объектов — сейчас в поселке нет ни магазинов, ни аптеки», — отметили в компании.