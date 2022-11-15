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Рязанцам рассказали о выгодной акции на АЗС «Газпромнефть»
С 1 по 30 ноября на АЗС сети «Газпромнефть» при заправке от 30 литров любым видом топлива, кроме дизельного и КПГ, скидка составит один рубль с каждого литра.

С 1 по 30 ноября на АЗС сети «Газпромнефть» при заправке от 30 литров любым видом топлива, кроме дизельного и КПГ, скидка составит один рубль с каждого литра*.

Условия акции действуют на АЗС сети, расположенных в областях Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов России, а также в республике Адыгея и Краснодарском крае.

Оплатить покупку топлива можно наличными денежными средствами, банковской картой, через Систему быстрых платежей (СБП) или с помощью мобильного приложения АЗС «Газпромнефть» без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути».

Для автоматических АЗС в Рязани, расположенных по адресам: Полевая, 73; Северная окружная дорога, 22; Московское шоссе, 33-в; Черновицкая, 15 и Голенчинское шоссе, 15-а предусмотрена отдельная акция, которая поможет заправить автомобиль с еще большей выгодой. При покупке по банковской карте или с помощью Системы быстрых платежей (СБП) от 10 литров бензина АИ-92 или АИ-95 действует скидка один рубль с каждого литра, при покупке от 25 литров — два рубля с каждого литра, а при заправке авто от 35 литров скидка составит уже три рубля с литра. Максимально за один раз со скидкой можно приобрести до 50 литров топлива.

Базовые бонусы по программе лояльности «Нам по пути» за покупку топлива в рамках акции начисляются в обычном порядке. Присоединиться к программе лояльности можно даже не приобретая пластиковую карту. Для этого достаточно скачать приложение «АЗС «Газпромнефть», оно доступно для Android и iOS, и выпустить виртуальный аналог карты.

*С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS или по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции.

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